في القنفذة.. علاج حالة نادرة لمريضة حملت خارج الرحم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 10:40 صباحاً

نجح فريق طبي بمستشفى القنفذة العام في معالجة حالة حمل تُصنف من الحالات النادرة، حيث إن الحمل المنتبذ يظهر بمعدل حالة واحدة من بين ٣٠٠٠ سيدة حامل. وتمّت معالجة الحالة من قِبل فريق طب النساء والتوليد بمستشفى القنفذة العام، وغادرت المريضة المستشفى بعد يوم واحد من الجراحة بصحة جيدة بعد إزالة الحمل. وتُوصف الحالة بأنها حالة حمل في نسيج ندبة الجراحة القيصرية السابقة، وهو حمل خارج الرحم نادر الحدوث، إذ عَلِقت البويضة المخصّبة بنسيج ندبة الجراحة القيصرية السابقة بدلاً من جدار الرحم، وأكّد التصوير السونار "صورة تلفزيونية فوق الصوتية" وجود جنين حي داخل ندبة القيصرية السابقة. وقام الفريق الطبي بشرح الحالة للمريضة وأسرتها ومدى ندرة هذا النوع من الحمل المنتبذ وخطورته، وكذلك طرق علاجه، حيث إن مثل هذه الحالات المعقدة تحمل مخاطر عالية كحدوث نزيفٍ أو تمزقٍ في الرحم. ويسهم الاكتشاف المبكر واستخدام تقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية المتقدمة وتوافر فريق طبي متخصص يتمتع بمهارة عالية، في تقليل حدوث أي مضاعفات خطيرة. وتمّ علاج هذه الحالة بتقنية علاجية متطورة بالموجات فوق الصوتية بحقن الدواء داخل كيس الجنين، ومن ثم متابعة تحليل هرمون الحمل لدى المريضة وتفريغ كيس الحمل جراحياً وقد أًجريت العملية بنجاح.

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