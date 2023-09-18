انت الان تتابع السم في "الملوخية".. جريمة بشعة ترتكبها امرأة لبنانية بحق زوجها بعد قتله! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 11:00 صباحاً

أقدمت سيدة من منطقة البساتين في "قضاء عالية" بلبنان، على قتل زوجها بالسم، والتخلص من جثته بطريقة شيطانية، في جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني. وبحسب مواقع لبنانية، استدرجت الزوجة زوجها لتناول طبق "ملوخية"، ثم دست السم فيه؛ مما أدى إلى وفاته داخل منزله، في جريمة تمت عن سابق تصور وتصميم. وبعد وفاة الزوج، قامت السيدة -بمساعدة رجلين من التابعية السورية- بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس جبل عالية؛ حيث ألقت كمية من مادة "الأسيد" عليها بهدف تحللها قبل رميها؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم". وعثرت السلطات الأمنية اللبنانية لاحقًا على الجثة مشوهة، وأقيم أمس الأحد مأتم الضحية في منطقة البساتين؛ فيما تم توقيف أحد الشريكين في الجريمة، ولم يُعثر على الشريك الآخر حتى الساعة.

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