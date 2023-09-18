شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذارات والمخالفات لـ 22 صيدلية وعيادة بيطرية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جولات رقابية تفتيشية على المنشآت البيطرية الخاصة، تهدف للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والشروط، وكذلك التأكد من سلامة الأدوية وصلاحيتها للاستخدام، ومنع بيع الجرعات غير النظامية لمربي الماشية وخلوها من أي مخالفة مدرجة ضمن المخالفات الصادرة في لائحة المخالفات المقررة من مقام الوزارة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، على ضرورة تأكد المنشآت البيطرية من صلاحية الجرعات المعدة للبيع من حيث تواريخ الصلاحية وسلامة التغليف في العلب الاصلية ومدى جودة الجرعات والتعامل مع المنشآت البيطرية الموثوقة.

حملة تفتيشية

من جهته أشار مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الحارثي أن الجولات تأتي استمراراً للحملة التفتيشية على المنشآت البيطرية التي قام بها فرع وزارة البيئه والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة إدارة الزراعة، قسم الثروة الحيوانية (المنشآت البيطرية) وشملت محافظة جدة على الصيدليات البيطرية والعيادات، إذ تم الوقوف على أكثر من 22 صيدلية وعيادة بيطرية، وقد تم تطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها بالرفع بالإنذارات والمخالفات.

وأشار مدير الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالمانع الخيبري، أن الأطباء البيطريين ومساعديهم، يعملون وبشكل مكثف على مراقبة الصيدليات البيطرية وتطبيق المخالفات للمنشآت التي لا تلتزم بالقوانين والشروط.

وجرى تطبيق النظام بعد أن رصدت الجولة الرقابية على تلك المنشآت البيطرية بعض الملاحظات والمخالفات المرصودة، مثل وجود أدوية منتهية الصلاحية، وبيع الأدوية البيطرية بالجرعات، وعدم وضع التراخيص في مكان بارز داخل الصيدلية، بالإضافة إلى عدم تقيد الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية بالزي الرسمي، ورصد سوء في تخزين وترتيب المستودع داخل الصيدلية، وعدم وجود مقياس حرارة داخل الصيدلية البيطرية، بالإضافة إلى أن بعض المنشآت البيطرية لديهم طلبات بالمنصة لتجديد تراخيصهم المنتهية متوقفة لأنها مازالت تحت الإجراء بسبب اشتراطات ترخيص الدفاع المدني.ودعا "الخيبري" مربي الماشية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة باستخدام الجرعات والتأكد من مصدر الأدوية وسلامة محتواها وطريقة الاستخدام والالتزام بالأوقات المخصصة للجرعات مع مراعاة الحفظ السليم وذلك للحصول على أفضل نتائج.