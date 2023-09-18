اخبار السعوديه

إخماد حريق بناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخمد الدفاع المدني بالقصيم حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع.

وأضاف حساب الدفاع المدني على منصة " إكس" اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، موضحا عبر وجود إصابات.

وأظهرت منشور بثه الحساب رجال الدفاع المدني يباشرون عمليات الإطفاء بمواد خاصة، بإخماد نيران الوقود.

This is a Twitter Status بالقصيم يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا