إخماد حريق بناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخمد الدفاع المدني بالقصيم حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع.

وأضاف حساب الدفاع المدني على منصة " إكس" اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، موضحا عبر وجود إصابات.

وأظهرت منشور بثه الحساب رجال الدفاع المدني يباشرون عمليات الإطفاء بمواد خاصة، بإخماد نيران الوقود.

#الدفاع_المدني بالقصيم يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات. pic.twitter.com/lj2v0WJYyy — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 18, 2023

