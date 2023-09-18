شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ميلان يقترب من الشباب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، رغبة مسئوولي نادي الشباب السعودي، في التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبحسب ما ذكرته قنوات "الكأس" القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، تويتر سابقًا فإن جاتوزو أحد الخيارات حاليًا لتدريب فريق ‎الشباب بعد رحيل المدرب الهولندي مارسيل كايزر.

وتولى جاتوزو من قبل مهمة تدريب عدة أندية أبرزها من الدوري الإيطالي، وتتمثل في: فيورنتينا، نابولي، ميلان، باليرمو، إضافة إلى سيون السويسري.

ولم يسبق لجاتوزو، البالغ من العمر 45 عامًا، تولى مهمة تدريب أي نادٍ منذ رحيله عن قيادة نادي فالنسيا الإسباني في يناير الماضي، الذي تولى تدريبه في يوليو 2022.

الشباب السعودي يقيل مدربه

وكان نادي الشباب، قد أعلن عن إقالة المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، بعد عدة أسابيع فقط من توليه تدريب الليث، بسبب تدهور مستوى ونتائج الشباب منذ بداية الموسم، وتم تكليف الأرجنتيني خوان براون بدلا منه.