انت الان تتابع "الخضيري": شركات التبغ ومواد التدخين تستهدف الأطفال تحت سن 17 والمراهقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ أبحاث المسرطنات د.فهد الخضيري: إن شركات التبغ ومواد التدخين تستهدف الأطفال تحت سن 17 سنة والمراهقين، وإن 80% ممن بدأوا التدخين كانوا تحت سن 17؛ إما بسبب الجليس السيئ، وإما حب التمرد وإظهار أنه كبر واختلف، وإما عوامل تزيين التدخين وكذلك رخص ثمنه.

وأضاف: إن الأغلب يستمر بالتدخين حتى يصاب بمرض بالرئة أو القلب، فيتوقف بسبب المرض، ويكفيهم منه تلك الأرباح خلال فترة التدخين (الغالب يترك التدخين عند سن 33، ويكون قد فقد بعض متعة الحياة وقتها بسبب التدخين، وصار لديه أمراض مزمنة إما بالتنفس وإما القلب).

كانت هذه تفاصيل خبر "الخضيري": شركات التبغ ومواد التدخين تستهدف الأطفال تحت سن 17 والمراهقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.