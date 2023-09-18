شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: تغطية كاشف الدخان مخالفة توجب العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في منصة "اكس" اليوم الاثنين، عن تغطية كاشف الدخان مخالفة توجب العقوبة.

وتوصي بالتقييد بإجراءات السلامة في المنشأة حماية للمجتمع.

وكان الدفاع المدني أكد أهمية توافر أدوات السلامة، ودورها في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، ومنها كاشف الدخان، لتفادي وقوع خسائر في الأرواح وتعجيل عمليات الإخلاء.

وأوضحت المديرية أن كاشف الدخان يعمل على التنبيه بوجود حريق بالمبنى في وقت مبكر، من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت، ويسهل اكتشاف موقع الدخان والإنذار بوقوع حريق، مايساعد على سرعة مكافحته.