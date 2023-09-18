شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس بمحافظات جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

وأوضح أن ذلك على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

طقس المملكة

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وأكد المركز أن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.