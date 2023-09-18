شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى: تعزيز العلاقات البرلمانية بين المملكة وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة وروسيا، لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الروسي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى بمقر المجلس في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

القضايا الدولية

وأشاد سفير روسيا بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مُختلف القضايا الدولية وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة للمملكة وقيادتها الحكيمة.

وقدم لرئيس مجلس الشورى، تهئنة رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية "مجلس الشيوخ" فالنتينا ماتفيينكو بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.