شكرا لقرائتكم خبر عن "الغطاء النباتي" ينظم ورشة لدعم إنشاء الجمعيات الرعوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل لتحفيز إنشاء الجمعيات الرعوية وبرنامج الإرشاد الرعوي، بمشاركة أكثر من 80 خبير ومختص من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وذلك بهدف تعظيم دور المشاركة المجتمعية في تأسيس الجمعيات الرعوية بالمملكة.

محاور الورشة

وتضَّمنت الورشة نقاشات حول عدد من المحاور أبرزها: التحديات والفرص لإنشاء وتطوير واستدامة الجمعيات الرعوية ووسائل تحفيز المربين والملاك لتأسيس جمعيات للرعي ومدى إسهامها في تحسين حياة المجتمعات المحلية، والخدمات والبرامج الأكثر أهمية والأكثر فائدة التي يمكن أن تقدمها الجمعيات للمربين والملاك، ودور الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي في دعم جمعيات الرعي بشكل أكثر فعالية.

واستهدفت الورشة تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في تأسيس وإدارة الجمعيات، وتعظيم دور المشاركة المجتمعية في تأسيس الجمعيات الرعوية وحوكمتها، والمساعدة في تطوير خطة عمل مشتركة؛ لتعزيز دورها وتحديد إجراءات الدعم، بالإضافة إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول لها.

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.