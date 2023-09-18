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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا، يستقبل الاتحاد على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة نظيره أجمك الأوزبكي، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2024.

حقق "العميد" اللقب القاري في مناسبتين سابقتين، ويأمل في ظل الكتيبة الاستثنائية التي يمتلكها حاليًا بقيادة كريم بنزيما ونغولو كانتي أن ينجح في تحقيق اللقب الثالث رغم المنافسة الشرسة سواءً من فرق الغرب أو الشرق.

كانت بداية الاتحاد للموسم جيدة للغاية، حيث اعتلى صدارة ترتيب الدوري السعودي في أول 4 جولات، ولكنه خسرها بعد الهزيمة من الهلال في الكلاسيكو بمباراة مثيرة للغاية، إلا أنه عاد مرة لنغمة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على الأخدود.

وتضم مجموعة الاتحاد بجانب منافسه الأول أجمك، فريقي القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني، وتبدو المنافسة مشتعلة لا سيما وأن المتأهل إلى الدور الثاني مباشرةً يكون صاحب الصدارة فقط.

متى موعد مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟

يلتقي الاتحاد مع نظيره أجمك مساء الإثنين 18 سبتمبر 2023 بأولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024؟

هناك وفرة من الخيارات لمتابعة مباراة الاتحاد وأجمك، ولكنها تعتمد على أي دولة يقيم فيها المشاهد.

في السعودية، ستكون المباراة مذاعة عبر قناة SSC1 HD، أما في الإمارات ستكون منقولة عبر قناتي "AD Sports Asia" ودبي الرياضية الآسيوية.

أما إذا كنت في قطر أو في أي دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمباراة مذاعة عبر قناة "beIN Sports AFC".

ما تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2024؟

قنوات "beIN Sports AFC" متاحة عبر مختلف الأقمار الصناعية، ولكنك ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات بي إن سبورتس لفك تشفيرها.

أما قنوات SSC فهي متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، وستحتاج إلى جهاز استقبال GOBX واشتراك خاص في إحدى الباقات حتى يتسنى لك متابعة دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

تردد beIN Sports AFC HD على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2\3.

تردد beIN Sports AFC HD على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2\3.

تردد SSC1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام أجمك

كما هو معروف فإن الاتحاد الآسيوي يُبيح مشاركة 6 لاعبين أجانب فقط لكل فريق في مباريات دوري أبطال آسيا، على أن يكون أحدهم من دولة آسيوية.

وعلى هذا الأساس فمن المتوقع أن يعتمد المدرب نونو سانتو على طريقة 4-4-2، وبصورة أساسية سيكون الأجانب المشاركين كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله وكانتي وفابينيو.

تشكيلة الاتحاد ضد أجمك: 4-4-2

مارسيلو غروهي

أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - حسن كادش - مد الله العليان

صالح العمري - نغولو كانتي - فابينيو - عمر الجدعاني

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد وأجمك متاحًا عبر أكثر من وسيلة، في مقدمتها تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت".

كما يمكنك متابعة المباراة عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP"، وسيكون اللقاء منقولًا أيضًا من خلال تطبيق "Starzplay".

يكتظ "العميد" بالعديد من اللاعبين المميزين في مقدمتهم كريم بنزيما، مع المدرب نونو سانتو الذي قاد الفريق لدرع دوري روشن الموسم الماضي.

وتضم مجموعة الاتحاد فريقي القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني، على أن يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة للدور الثاني دون حسابات معقدة.

دائمًا ما تكون البداية مهمة، لذلك فإن زملاء نغولو كانتي يسعون إلى تحقيق الانتصار حتى يتسنى لهم الاطمئنان مبكرًا والابتعاد عن أي مفاجآت غير سارة.