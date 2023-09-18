شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا، يستهل الهلال مسيرته في دوري أبطال آسيا 2024 من ملعب الأمير فيصل بن فهد بمواجهة نافباخور الأوزبكي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

الموج الأزرق هو وصيف النسخة الماضية من البطولة الآسيوية بعد أن خسر المباراة النهائية من أوراوا ريدز الياباني، ويأمل في أن ينجح باسترداد لقبه الذي حققه مرتين في آخر 5 سنوات في نسخة 2024.

وسيدخل الهلال هذه النسخة بفريق من الأقوى في القارة الصفراء يتقدمه نيمار، مع كوكبة من اللاعبين العالميين مثل ميتروفيتش ومالكوم وكوليبالي ونيفيز وسافيتش.

وتضم مجموعة الهلال بجانب منافسه نافباخور، فريق مومباي سيتي الهندي وفريق نساجي الإيراني، وقد تبدو للوهلة الأولى أن مهمة الزعيم في تصدر المجموعة والعبور للاقصائيات سهلة إلا إذا حدثت مفاجأة غير متوقعة.

متى موعد مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة الهلال ونافباخور هو يوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتبدأ المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024؟

هناك وفرة من الخيارات لمتابعة مباراة الهلال ونافباخور، ولكنها تعتمد على أي دولة يقيم فيها المشاهد.

في السعودية، ستكون المباراة مذاعة عبر قناة SSC1 HD، أما في الإمارات ستكون منقولة عبر قناتي "AD Sports Asia" ودبي الرياضية الآسيوية.

أما إذا كنت في قطر أو في أي دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمباراة مذاعة عبر قناة "beIN Sports AFC".

ما تردد القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2024؟

قنوات "beIN Sports AFC" متاحة عبر مختلف الأقمار الصناعية، ولكنك ستحتاج إلى الاشتراك في إحدى باقات بي إن سبورتس لفك تشفيرها.

أما قنوات SSC فهي متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، وستحتاج إلى جهاز استقبال GOBX واشتراك خاص في إحدى الباقات حتى يتسنى لك متابعة دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

تردد beIN Sports AFC HD على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2\3.

تردد beIN Sports AFC HD على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2\3.

تردد SSC1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشكيل المتوقع للهلال أمام نافباخور

كما هو معروف فإن الاتحاد الآسيوي يُبيح مشاركة 6 لاعبين أجانب فقط لكل فريق في مباريات دوري أبطال آسيا، على أن يكون أحدهم من دولة آسيوية.

ومن المتوقع أن يعتمد جورجي جيسوس على ياسين بونو في حراسة المرمى، مع التأكيد على وجود نيمار ومالكوم وميتروفيتش هجوميًا، وسيختار بين نيفيز وسافيتش في منتصف الميدان.

تشكيلة الهلال ضد نافباخور: 4-3-3

ياسين بونو

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - خليفة الدوسري - محمد البريك

ميلنكوفيتش سافيتش - محمد كنو - سعود عبد الحميد

نيمار - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024

سيكون البث المباشر لمباراة الهلال ونافباخور متاحًا عبر أكثر من وسيلة، في مقدمتها تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت".

كما يمكنك متابعة المباراة عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP"، وسيكون اللقاء منقولًا أيضًا من خلال تطبيق "Starzplay".

يترقب الجميع المشاركة الأولى للهلال السعودي بكامل نجومه في دوري أبطال آسيا، والمباراة الأولى ستكون أمام نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

على مدار آخر 9 أعوام لم يتلق الموج الأزرق أي هزيمة في المباريات الافتتاحية بالمسابقة الآسيوية، مما يُزيد من حجم الآمال في نجاح كبير أمام النادي الأوزبكي في 2024.



لا تزال مشاركة نيمار في المباراة محل شكوك بعد حديث جورجي جيسوس عن إصابته، إلا أن بقية المحترفين على أهبة الاستعداد.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال ملزم بمشاركة 6 لاعبين أجانب فقط في تشكيلته الأساسية في المباريات الآسيوية، على أن يكون أحدهم من لاعبي قارة آسيا.