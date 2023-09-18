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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الإتحاد وأجمك بث مباشر في دوري آبطال آسيا يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة الإتحاد وأجمك بث مباشر في دوري آبطال آسيا يلا شوت اليوم ، ونادي الاتحاد سيكون المضيف على ملعبه وبين جماهيره في استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، حينما يُلاقي نادي أجمك الأوزبكي في المباراة الافتتاحية للفريقين في مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

أسفرت قرعة المسابقة عن وضع الفريقين في المجموعة الثالثة القوية التي تتضمن أيضًا منافسة من القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني. ويتطلع نادي الاتحاد بشدة إلى تحقيق بداية قوية في هذه البطولة الآسيوية المهمة، خاصةً بعد الصفقات القوية التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تميزت بداية موسم الاتحاد بأداء متميز، حيث فاز بأول 4 مباريات في الدوري السعودي، إلا أنه تعرض لهزيمة مؤلمة أمام الهلال في مباراة درامية. غير أن الفريق تمكن من استعادة توازنه وحقق انتصارًا في مباراته الأخيرة في دوري الروشن.

سيكون للعميد السعودي تحدي كبير أمام أجمك الأوزبكي، وسيسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الهام.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024

هناك وفرة من القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك، ولكنها تعتمد على أي دولة يقيم فيها المشاهد.

في السعودية، ستكون المباراة مذاعة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD، أما في الإمارات ستكون منقولة عبر قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا.

أما إذا كنت في قطر أو في أي دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمباراة مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت آسيا والكأس 6.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال الأقمار العربية الصناعية جميعًا.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات، أما قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا، فمتاحتين فقط عبر تطبيق STARZPLAY.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC EXTRA 1 HD عرب سات 12418 أفقي 27500 3/4 beIN SPORTS AFC نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 11585 عامودي 27500 2/3 الكأس 6 سهيل سات 10770 أفقي 27500 3/4



مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد وأجمك متاحًا عبر أكثر من وسيلة، في مقدمتها تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت" لقناة بي إن سبورت آسيا.

كما يمكنك مشاهدة قناة SSC EXTRA 1 HD عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP"، وسيكون اللقاء منقولًا أيضًا من خلال تطبيق "Starzplay"، فيما يخص قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا.

موعد مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا 2024

يلتقي الاتحاد مع نظيره أجمك مساء الإثنين 18 سبتمبر 2023 بأولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.