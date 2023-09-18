شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يفاجئ الهلال قبل مواجهة نافباخور الأوزبكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور نامانجان، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023/2024، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المباراة بمجموعة أرقام مميزة للغاية، قبل انطلاق مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بمواجهة نافباخور نامانجان من أوزبكستان.

الاتحاد الآسيوي يفاجئ الهلال

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإبراز مجموعة أرقام مميزة لنادي الهلال، حيث أكد أنه لم يتلق أي خسارة في المباريات الافتتاحية في دوري أبطال آسيا في آخر 9 مواسم.

يشار إلى أن نادي الهلال يعد أكثر الأندية تحقيقًا للقب دوري أبطال آسيا بعدد 4 بطولات، ويأتي بعده بوهانج الكوري، وأوراوا الياباني، برصيد 3 بطولات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهلال هو أكثر من الفوز في مباريات دوري أبطال آسيا، وأكثر من سجل أهدافا في المسابقة الأقوى بالقارة الصفراء.