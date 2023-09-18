هيئة المعارض توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مهرجان "أثر"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 2:33 مساءً

وقّعت الهيئة العامة للمعارض , شراكة إستراتيجية مع مهرجان "أثر" , لإطلاق إمكانات صناعة التسويق الإبداعي في المملكة، لتعزيز التعاون وبناء الشراكات العالمية، لفتح آفاق جديدة في عالم الأعمال. وتقدم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في النسخة الافتتاحية لمهرجان "أثر" المقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023 في فندق (كراون بلازا الرياض آر دي سي) الدعم الفني اللازم لإنجاح وإيصال رسالة هذا التجمع الإبداعي إلى أكبر شريحة من الجمهور. من جهته، قال الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة أمجد شاكر: مهمة الهيئة تتمثل في وضع وتطوير معايير وأنظمة صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة، وبناء منظومة قوية لجذب الفعاليات الدولية والتعرف على الصناعات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة ودعمها. وأضاف: الابتكار والإبداع يشكلان جوهر خطط التحول في المملكة، والشراكة مع مهرجان "أثر" تشكل نموذجاً متميزاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار رؤية المملكة 2030. يذكر أن المهرجان السعودي للإبداع "أثر" سيستضيف أكثر من 1,500 مختص في التسويق، و12 أكاديمية للمهنيين الشباب، وسيشارك في الحدث أكثر من 100 متحدث محلي ودولي وشخصية مشهورة، والذين سيقدمون رؤى محفزة للتفكير عبر ستة محاور.

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