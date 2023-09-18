الأكاديمية اللوجستية تطلق ثاني مراحل "تطوير قياديات المستقبل" في سنغافورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 2:49 مساءً

أطلقت الأكاديمية السعودية اللوجستية المرحلة الثانية من برنامج تطوير قياديات المستقبل في القطاع اللوجستي لتأهيل وتمكين 15 قيادية في سنغافورة وذلك بالشراكة مع أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية (SCALA). ويتضمن البرنامج أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء؛ بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات وحضور ورش العمل المصممة خصيصًا مع أهم القيادات النسائية في القطاع اللوجستي. وأوضحت الأكاديمية حرصها على الاستمرارية في توفير برامج تدريبية نوعية لتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع اللوجستي، والجدير بالذكر أن من أهم مخرجات البرنامج التدريبي هو تطوير المهارات القيادية من خلال تعزيز قدراتهم القيادية، وتعلم تقنيات الاتصال الفعال والتعرف على التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية واستكشاف أحدث تقنيات الصناعة وتأثيرها على قطاع الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى تمكين إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد من خلال معرفة الملامح الرئيسة لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة وتستمر المرحلة الثانية لمدة أسبوعين في سنغافورة حيث التدريب العملي في أهم الشركات اللوجستية. يذكر أن أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السنغافورية (SCALA) أكاديمية متخصصة يستفيد منها أكثر من ٣٠٠ جهة وتقدم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في القطاع اللوجستي بداية من سلاسل الإمداد حتى التجارة الإلكترونية، وتناسب المتدربين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.

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