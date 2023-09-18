السعودية | وزير الطاقة السعودي: الأسواق بحاجة إلى تنظيم للحد من التقلبات

شكرا لقرائتكم وزير الطاقة السعودي: الأسواق بحاجة إلى تنظيم للحد من التقلبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين عن تخفيضات "أوبك+" لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.

وقال الأمير عبد العزيز، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي المنعقد في كندا، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم.

مادة اعلانية

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة ⁧.

وأضاف: "نريد أن نكون استباقيين وحذرين.. لا نستهدف الأسعار وإنما تقليل التقلبات".

"العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط، وهناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة"، وفقا لوزير الطاقة السعودي.

وفيما يتعلق بوكالة الطاقة الدولية قال الأمير عبدالعزيز، إنها ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي.