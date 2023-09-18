ضبط 5 أشخاص لإشعالهم النار بمنتزه السودة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين الهندية الأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعلى الرقم (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.