العراق.. 6 قتلى في هجوم على مطار عسكري بكردستان

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محمد بن مسعود - الدمام - نقلت "رويترز" عن مسؤول محلي ومصدر أمني، اليوم (الاثنين)، أن ستة أشخاص سقطوا في هجوم على مطار عربت العسكري، قرب محافظة السليمانية في شمال العراق.

وأوضح المصدر الأمني أن "قصفاً بطائرة مسيرة مجهولة على مطار عربت بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق أودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين".

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