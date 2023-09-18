وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك ويستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 4:15 مساءً

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك، بحضور وزراء دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك. وبحث الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حضر الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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