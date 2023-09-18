انت الان تتابع بعضهم ضباط .. مقتل وإصابة 9 من الجيش المصري في انقلاب شاحنة ذخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 4:19 مساءً

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم (الاثنين)، مقتل وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى بعد تعرض إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ، شرقي القاهرة. وأوضح المتحدث في بيان على "فيسبوك" أن الحادثة وقعت خلال أحد الأنشطة التدريبية المخططة في منطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان شرقي العاصمة. وأضاف البيان أن كل الإجراءات اللازمة اتخذت بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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