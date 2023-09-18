انت الان تتابع ناديان سعوديان مهتمان بالتعاقد مع الروماني "ريجيكامف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 4:21 مساءً

كشفت صحيفة "Gazeta Sporturilor" عن وجود ناديين سعوديين مهتمين بالتعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامف، مدرب يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، خلال الفترة المقبلة. ووفقاً للصحيفة الرومانية فإن ناديين بالدوري السعودي مهتمان بريجيكامف، كما أنهما على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقده للنادي الروماني، والبالغ 300 ألف يورو. وشدد الموقع على أن المدرب الذي تم تعيينه في يوليو الماضي، سيغادر بعد 7 مباريات فقط، وسيتوجه للتدريب مرة أخرى في السعودية. وسبق للمدرب الروماني البالغ من العمر 47 عاماً، خوض عدة تجارب في السعودية، إذ درب الهلال في 2015، كما تولى قيادة الأهلي الفنية في 2021. ودرب لورينت ريجيكامف العديد من الأندية أبرزها: ستيوا بوخارست، ليتكس لوفتش البلغاري، والوحدة والوصل الإماراتيان.

كانت هذه تفاصيل خبر ناديان سعوديان مهتمان بالتعاقد مع الروماني "ريجيكامف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.