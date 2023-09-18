انت الان تتابع "سلطان بن سلمان" يرعى حفل جائزة القرآن للأطفال ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

يرعى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الحفل الختامي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة في نسختها السابعة والعشرين، يوم 4 ربيع الأول 1445هـ، في فندق موفنبيك بالرياض.

يأتي ذلك بحضور ضيف الحفل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، ولفيف من المسؤولين والشخصيات العامة وأسر الأطفال المشاركين في فعاليات الجائزة.

ويكرّم رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان، راعي الجائزة، خلال الحفل 38 طالبًا وطالبة من الفائزين.

ويشارك في فعاليات الجائزة هذا العام نحو 121 مشاركًا من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 16 مشاركًا ومشاركة من البحرين والإمارات وسلطنة عمان.

وكان قد تقدم 150 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة، للمشاركة في الدورة 27 للجائزة، ويمثلون العشرات من مؤسسات التأهيل ومدارس تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية في كل مناطق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقرّت لجنة الجائزة، قبول 121 متقدمًا، منهم 61 طفلاً و60 طفلة، يمثلون مناطق المملكة، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن الجائزة هي مبادرة كريمة من الأمير سلطان بن سلمان، والذي تكفل بجميع تكاليف الجائزة منذ انطلاقها، في إطار جهوده لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لهم في المجالات المختلفة، وتحصينهم بكل ما يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة ومتميزة في وطنهم.