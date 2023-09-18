انت الان تتابع مدرب الشباب يطالب لاعبيه بـ "التمركز الصحيح".. قبل انطلاق الجولة السابعة من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور رئيس النادي المكلف خليف الهويشان، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الاثنين، استعداداته في الملعب الرئيسي بقيادة المدير الفني خوان بروان.

وانطلقت تدريبات أبيض العاصمة، بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب، ركز من خلالها المدرب على التمرير السريع من لمسة واحدة، ثم أقام مناورة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة من الدفاع، والضغط على المنافس، والتمركز الصحيح في الملعب.

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