شاهد.. براءة أم تهور؟.. طفلان يتلاعبان في وسط طريق سريع!

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 8:01 مساءً

لم يجد طفلان، في عمر لا يتجاوز 12 عامًا، مكانًا للعب إلا في طريق المركبات مساء اليوم بشارع 64 بالشرائع معرضَين حياتَيْهما للخطر. "الخليج 365"، التي تصادف وجودها في الشارع ذاته، استرعى انتباهها الطفلان وهما يقطعان الشارع، ويمشيان الهوينى، ويجران خطاهما بالرغم من خطورة الموقع الذي يسيران فيه، وشهد تسجيل حالات دهس. ahmedzz55599 وأقدم الطفلان أكثر من 4 مرات على قطع الطريق والعودة مرة أخرى، ووصل بهما اللعب إلى الجلوس تربيعًا وسط الخط السريع، ثم القيام مرة أخرى والجلوس في الجزيرة الوسطية، ورمي بعض الحجارة في طريق المركبات. ahmedzz55599 وتلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغًا عن عبث الطفلين اللذين غادرا الموقع؛ إذ تعالت أصوات من شاهدهما من المارة، وغادرانه بعد أن باشرته إحدى دوريات الأمن.

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