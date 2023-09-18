شكرا لقرائتكم خبر كاوست تعزز الابتكار الصناعي مع مراكز صينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مذكرات تفاهم مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة ومراكز الابتكار العالمية الرائدة في مدينة «شينزين» الصينية لتعزيز التعاون في مجال الابتكار الصناعي، ونقل التقنية، والأبحاث، وتبادل المواهب، وبرامج التدريب، وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال زيارة وفد صيني رفيع إلى الجامعة أمس؛ ضم عمدة مدينة شينزين تشين ويزونغ، و50 ممثلا من جامعة تسينغهوا، ومدرسة تسينغهوا شينزن الدولية للدراسات العليا «Tsinghua SIGS0»، ومعهد جامعة تسينغهوا في شينزين «RITS0»، وجامعة هونغ كونغ الصينية في شينزين «CHUK-Shenzhen»، وأكاديمية شينزين إينوكس، ومعهد شينزين لأبحاث البيانات الضخمة «SRIBD».

وأوضح رئيس «كاوست» الدكتور توني تشان، أن شراكات الجامعة المتميزة مع مؤسسات شينزين المرموقة؛ سوف تدعم الأهداف الرئيسة لكاوست، والمتمثلة في تعزيز تسويق شراكاتها البحثية العالمية وتنمية المواهب المتميزة، وتحقيق فوائد ملموسة للمملكة.

وتأتي مثل هذه الشراكات خطوة بارزة لدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة، والتي تسعى لإعداد جيل جديد من قادة البحث العلمي والابتكار، وتطوير نظام التعليم العالي في المملكة والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة.