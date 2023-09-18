شكرا لقرائتكم خبر إدراج 15 موقعا جديدا إلى قائمة التراث العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في جلساتها، أمس، 15 موقعا جديدا في قائمة التراث العالمي، بعد فوزها بغالبية الأصوات، وذلك خلال أعمال الدورة الـ45 للجنة المنعقدة في الرياض.

وأوضح مندوب أوزبكستان في الدورة، أن ترشيح طريق الحرير لم يكن ليتم لولا جهود زملائه في طاجكستان، مؤكدا أن هذه الطرق كانت نقاطا تربط بين أصقاع المنطقة، وتبادل البضائع والأفكار بين الشرق والغرب.

من جانبه، أشار ممثل تركمانستان إلى أن طريق الحرير في تركمانستان أدى دورا مهما في التجارة والتواصل بين الشعوب، إضافة إلى كونه ظاهرة ثقافية وتاريخية استثنائية، مؤكدا أن إدراج الموقع ضمن قوائم التراث العالمي يشكل إرثا مهما للأجيال اللاحقة.