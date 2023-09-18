شكرا لقرائتكم خبر شرب المياه يحمي من أمراض القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حصول الفرد على كميات كافية من الماء وإبقاء الجسم رطبا، لما له من الأثر في التقليل من نسبة الإصابة بأمراض القلب على المدى البعيد، كما دعا إلى اتباع نمط حياة صحي بصفته الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتناول المجلس الصحي عددا من العادات الغذائية والطرق للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ومن ذلك الإكثار من شرب الماء واتباع حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الهوائية مثل المشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع لتعزيز صحة القلب وترك التدخين بكافة أشكاله والابتعاد عن التعرض للتدخين السلبي.

وتطرق المجلس إلى أهمية التقليل من عنصر الصوديوم في الغذاء لما يسببه عبر الاستهلاك الزائد من ارتفاع في ضغط الدم، بوصفه أحد أهم العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، مبينا أن الصوديوم يوجد في أنواع عدة من الأطعمة منها الوجبات السريعة، الوجبات الخفيفة المغلقة، الأطعمة المعلبة، وأن كمية الصوديوم المسموح بها لا تزيد عن 2300 مل جرام أي ما يقارب ملعقة شاي في اليوم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حصول الفرد على كميات كافية من الماء وإبقاء الجسم رطبا، لما له من الأثر في التقليل من نسبة الإصابة بأمراض القلب على المدى البعيد، كما دعا إلى اتباع نمط حياة صحي بصفته الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وتناول المجلس الصحي عددا من العادات الغذائية والطرق للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ومن ذلك الإكثار من شرب الماء واتباع حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الهوائية مثل المشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع لتعزيز صحة القلب وترك التدخين بكافة أشكاله والابتعاد عن التعرض للتدخين السلبي.وتطرق المجلس إلى أهمية التقليل من عنصر الصوديوم في الغذاء لما يسببه عبر الاستهلاك الزائد من ارتفاع في ضغط الدم، بوصفه أحد أهم العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، مبينا أن الصوديوم يوجد في أنواع عدة من الأطعمة منها الوجبات السريعة، الوجبات الخفيفة المغلقة، الأطعمة المعلبة، وأن كمية الصوديوم المسموح بها لا تزيد عن 2300 مل جرام أي ما يقارب ملعقة شاي في اليوم. أهم طرق الوقاية: الإكثار من شرب الماء.

اتباع حمية غذائية صحية.

ممارسة التمارين الهوائية مثل:

المشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

ترك التدخين بكافة أشكاله.

الابتعاد عن التعرض للتدخين السلبي. الصوديوم:

يوجد في أنواع عدة من الأطعمة منها: الوجبات السريعة.

الوجبات الخفيفة المغلقة.

الأطعمة المعلبة.

الكمية المسموح بها لا تزيد على 2300 مل جرام.

كانت هذه تفاصيل خبر شرب المياه يحمي من أمراض القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.