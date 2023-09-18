استحداث 3 برامج تدريبية صحية منتهية بالتوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم على 3 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، هي: برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، وبرنامج فني التعقيم، وذلك خلال الأكاديمية الصحية.

وأوضحت الهيئة أنها اتاحت التقديم ابتداء من أمس، خلال البوابة الالكترونية للهيئة، ويستمر 13 يوما. داعية الراغبين في التقديم إلى التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، ومن حملة شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء طبية، علم حيوان، علم نبات، علوم طبية حيوية)، وحاصلا على شهادة لغة إنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 60 لبرنامج مساعد طبيب أسنان، ودرجة STEP 52 لبرنامج فني رعاية المرضى، ودرجة STEP 67 لبرنامج فني التعقيم.

وبينت الهيئة أن بداية التدريب المتوقعة في البرامج ستكون بتاريخ 30 نوفمبر 2023، وتمتد 12 شهرا، تمنح خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تأهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز كل الاختبارات ومتطلبات البرامج.

البرامج الـ3