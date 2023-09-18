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الفرق الإسعافية تنقل 6199 حالة في عسير

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعاملت الفرق الإسعافية بمنطقة عسير مع 6199 حالة حركة إسعافية نقلت لمستشفيات المنطقة التخصصية خلال النصف الأول للعام الحالي، حيث أسهم النقل والتجاوب السريع مع الحالات والتدخل العلاجي في وقت قياسي في بقائها على قيد الحياة، وكذلك تفعيل دور الاستفادة من الأسرّة الشاغرة لمرضى آخرين.

وأشارت الصحة في عسير إلى أن تلك التحركات الإسعافية من خلال نقل المرضى من وإلى المنشآت الصحية سواء مراكز صحية أو مستشفيات حكومية أو خاصة للحالات المقبولة أو الحالات الطارئة في المراكز أو المستشفيات الطرفية، ونقلها للمستشفيات المرجعية، وكذلك الحالات العكسية جاءت بناء على الحاجة العلاجية، إضافة إلى نقل حالات الطب المنزلي ومساعدة المستشفيات في نقل حالات الخروج للمنزل والتي تحتاج لسيارة إسعاف.

وبينت أن إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بالمنطقة تعاملت مع 6082 بلاغا إسعافيا قدمت فيها الخدمات الإسعافية والإرشادية والاستشارية للتعامل مع الحالات لحين وصول الفرق الطبية للميدان، كما استقبلت 30,571 اتصالا واستفسارا خلال الفترة نفسها.

وأوضحت أنها نفذت 39 تجربة فرضية، كما بلغ عدد المشاركات الخارجية 27 مشاركة.

إدارة النقل الطبي

  • التعامل مع 6082 بلاغا إسعافيا.
  • استقبال 30,571 اتصالا واستفسارا.
  • تنفيذ 39 تجربة فرضية.
  • 27 مشاركة خارجية متنوعة.
  • عقد 8 دورات تدريبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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