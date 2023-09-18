«الرياض الخضراء».. مستقبل جودة الحياة بالعاصمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حين تتجول في شوارع العاصمة الرياض تشاهد بشكل جلي الانطلاق القوي لمشاريع برنامج «الرياض الخضراء»، التي شملت تشجير الأحياء السكنية، والطرق الرئيسة، والحدائق الكبرى والمتنزهات الطبيعية، والمنشآت الحكومية والصحية والتعليمية، والأودية وروافدها، والشوارع والممرات. ومن أبرز الأهداف الاستراتيجية لبرنامج «الرياض الخضراء»، الإسهام في رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم في العاصمة الرياض، خلال مشاريع التشجير المختلفة، وكذلك خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء، وتحفيز الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتحسين البيئة الحضرية، ورفع مستوى القيمة الجمالية للمدينة، وتعزيز وزيادة مواقع التنزه والترويح عن النفس، والاستدامة في تصريف مياه الأمطار والسيول، وتحفيز المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص للإسهام في المساحات الخضراء، ورفع القيمة الاقتصادية وفرص جذب الاستثمارات. برنامج «الرياض الخضراء»​​​​​​​ أحد مشاريع الرياض الـ4 الكبرى.

يستهدف تشجير ما يعادل 541 كلم2.زراعة 7.5 ملايين شجرة.

تشجير 120 حيا سكنيا.

تنفيذ 3,331 حديقة حي.

تشجير 4,500 مسجد.

تشجير 5,939 مدرسة.

1,665 مجمعا حكوميا.

2,000 موقع لمواقف السيارات.

34 حديقة كبرى ومتنزها طبيعيا.

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