وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، أمس، تحمل على متنها 50 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

وكانت الطائرة الثانية وصلت أمس الأول، وتحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات.

وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

وتأتي هذه الجهود تأكيدا للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.