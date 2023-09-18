شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمهورية تشيلي غابرييل بوريك فونت، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمهورية تشيلي غابرييل بوريك فونت، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معربا في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، اطراد التقدم والازدهار. من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية تشيلي غابرييل بوريك فونت، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيس تشيلي بذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.