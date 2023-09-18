شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري بالدوري المحلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء، ضمن إفتتاحية الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

حيث يسعي النادي الأهلي لتحقيق إنطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط من أجل تعويض جماهيره عن خسارة لقب السوبر الأفريقي في نهاية الأسبوع المنقضي.

في الوقت الذي يرغب المصري في تحقيق مفاجأة كبيرة بالفوز علي الأهلي في تلك المواجهة، لا سيما أن مواجهات الفريقين الأخيرة دائما ما تكون مليئة بالندية والإثارة.

هذا ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - أنطوني موديست.