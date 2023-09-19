دوري أبطال آسيا 2023-2024: "البليهي" ينقذ الهلال من كمين "نافباخور الأوزبكي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 8:19 مساءً

أنقذ مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اللاعب علي البليهي فريقه من الهزيمة أمام نافباخور الأوزبكي في المباراة التي جمعت الفزيقين مساء اليوم الاثنين. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. هدفا المباراة سجلهما اللاعب توما تاباتادزي للفريق الأوزبكي في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة قبل أن يتعادل البليهي للهلال في الدقيقة الـ90+10. وبتلك النتيجة يحصد كل فريق منهما أول نقطة له في المسابقة.

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