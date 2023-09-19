انت الان تتابع "الوضع معقد".. القوات الأوكرانية تخترق خط الدفاع الروسي في منطقتين قرب باخموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال قائد القوات البرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق الخطوط الروسية قرب مدينة باخموت المدمرة بعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشيفكا في شرق البلاد في الآونة الأخيرة.

وفي التفاصيل، قال الجنرال أولكسندر سيرسكي عبر تطبيق تلغرام: "هاتان المنطقتان اللتان يعتقد للوهلة الأولى أنهما صغيرتان كانتا تمثلان عنصرين مهمين في الخط الدفاعي للعدو الممتد من باخموت إلى هورليفكا"، في إشارة إلى بلدة تبعد نحو 40 كيلومترًا عن باخموت.

وأضاف: "نتيجة للعمليات الناجحة التي نفذتها قواتنا، تم اختراق الخط الدفاعي للعدو والذي حاول إغلاقه من خلال الزج بجميع قوات الاحتياطي المتاحة إلى ساحة المعركة"، وفقًا للعربية نت.

وأكد أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي "دُمِّرت وفَقدت قدرتها على القتال بالكامل" في المعارك بالقرب من باخموت، مضيفًا أن القوات الروسية لا تزال تحاول استعادة المواقع التي فقدتها في قطاع باخموت وإن المنطقة تشهد قتالاً عنيفًا.

وأقرّ الجنرال "سيرسكي" بأن "الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدًا" و"القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت"، مؤكدًا أنه بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، "يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة" بهدف "استعادة المواقع المفقودة" ويستعد لشن هجمات شمالاً في منطقة كوبيانسك وليمان.

وأعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على أندرييفكا الجمعة وعلى كليشيفكا الأحد، وتقع القريتان جنوب مدينة باخموت.

وكانت باخموت تضم 70 ألف نسمة قبل اندلاع الحرب في فبراير 2022، وسيطرت عليها القوات الروسية في مايو الماضي بعد إحدى أطول المعارك وأعنفها في هذه الحرب.