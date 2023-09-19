انت الان تتابع "تسلا" تُكذِّب تقرير "وول ستريت جورنال": لا محادثات جارية لإنشاء مصنع في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 9:01 مساءً

نفى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية صحة تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن وجود محادثات لإنشاء مصنع تسلا في المملكة العربية السعودية. وزعمت الصحيفة في تقريرها أن هناك محادثات أولية تُجرى بين السعودية وشركة تسلا؛ لإقامة مصنع للشركة في السعودية. وقال إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "مقال آخر كاذب تمامًا من صحيفة وول ستريت جورنال".

كانت هذه تفاصيل خبر "تسلا" تُكذِّب تقرير "وول ستريت جورنال": لا محادثات جارية لإنشاء مصنع في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.