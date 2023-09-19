شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أجمك يكشف سبب الهزيمة أمام الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك في فخ الهزيمة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتحدث جلال الدين قاسيموف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك عقب الخسارة، كاشفًا عن أسباب الهزيمة أمام اتحاد جدة السعودي.

وقال قاسيموف: "لعبنا مواجهة قوية، سمحنا لهم بتسجيل هدفين في البداية مما جعل الاتحاد يسيطر على المواجهة".

وتابع: "لم نعود في النتيجة لأن لاعبي الاتحاد لم يسمحوا لنا بالوصول لمرماهم، لو لم تأتي الهدفين في وقت مبكر السيناريو سيكون مختلف".

اتحاد جدة يواجه الفتح في الدوري السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لملاقاة الفتح، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في التاسعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.