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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة برسبوليس والنصر بث مباشر في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة برسبوليس والنصر بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2023-2024..يلا شوت النصر يستعد لانطلاق مشواره في موسم 2023-2024 من دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي بفريق برسبوليس الإيراني على استاد آزادي.

وتمت قرعة البطولة بحيث وقع النصر في المجموعة الخامسة، إلى جانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.

يعتمد النصر على هجومه القوي، ويطمح في هذا الموسم إلى الوصول بعيدًا في البطولة والتنافس بشكل قوي من أجل الفوز باللقب الذي غاب عن أروقة النادي لسنوات طويلة.

مشاهدة مباراة برسبوليس والنصر بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2023-2024..يلا شوت

توجهت بعثة نادى النصر السعودى إلى العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم، الاثنين، لمواجهة برسبوليس المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة فى دورى أبطال آسيا، والتى تضم أيضًا الدحيل القطرى والاستقلال من طاجكستان.

وتأهل النصر إلى مرحلة المجموعات بعد تخطى الدور التمهيدي على حساب شباب الأهلي الإماراتي بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز العالمى 4-2، كما استعاد النصر توازنه فى الدورى السعودى بعد بداية مهتزة.

برسبوليس ضد النصر

واستقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، على اختيار 5 أجانب بدلا من 8 وفقا للائحة الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، وتم اختيار كل من الرباعي كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت، ويفاضل حتى الآن ما بين أندرسون تاليسكا وأوتافيو لاختيار اللاعب الخامس الذي ينضم لقائمة العالمي بعد استبعاد كل من أليكس تيليس وسيكو فوفانا مفضلًا الاعتماد على عناصر محلية في مراكزهم بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وبرسبوليس خلف الأبواب المغلقة، خاصة تنفيذا لعقوبة فرضت على النادى الإيراني خلال مشاركته الأخيرة في البطولة 2021.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون مباراة النصر وبيرسبوليس منقولة عبر شاشة قناة SSC1 HD داخل السعودية.

ويمكنك متابعة المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية في نسختيهما الآسيوية إذا كنت داخل الإمارات.

ومن قطر وفي بقية بقاع العالم العربي، ستكون المباراة متاحة عبر قناة beIN Sports AFC HD 1.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024؟

بمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال الأقمار العربية الصناعية جميعًا.

ستجد SSC على عرب سات فقط، فيما تتاح بي إن سبورت آسيا على سهيل سات ونايل سات، أما قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا ودبي الرياضية آسيا، فمتاحتان فقط عبر تطبيق STARZPLAY.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس