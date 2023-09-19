1500 جولة رقابية

ومن جانب آخر قامت الأمانة بأعمال صيانة العديد من الشوارع الرئيسية في الأحياء السكنية، واستبدال الأرصفة بطول 570 مترًا طوليًا، وتنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلفات، ورفع 1241مترًا مكعبًا من الأنقاض، بإضافة إلى تنسيق المسطحات الخضراء في الساحات والحدائق العامة، وإصدار 48 رخصة وشهادة صحية.
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