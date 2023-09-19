رفع مستوى الأمن الصحي بالأحساء

استقبل محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه بالمحافظة، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، وعددًا من أعضاء المجلس والرؤساء التنفيذيين، واستمع خلال اللقاء إلى مراحل إنجاز إستراتيجية التحول الصحي، والعديد من المشاريع الصحية.
وأكد أهمية الاهتمام بمؤشر رضا المستفيدين، وتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية، لرفع جودة الحياة في إطار مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مثمنًا دور وجهود العاملين في القطاع، وحرصهم على رفع مستوى الأمن الصحي.
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