اللمسات الأخيرة لإنشاء مصنع هيونداي لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 9:56 مساءً

تسعى شركة هيونداي، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا، لإقامة مصنع مخصص لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية، يخدم منطقة الشرق الأوسط. ووفقًا لتقرير موقع "إليكتريك" الكوري فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المحادثات على إنشاء المصنع عندما يزور تشونغ إيوي سوم، رئيس مجموعة هيونداي موتور، السعودية خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن الطرفين سيضعان اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال الشهر المقبل. وتعتزم هيونداي شحن السيارات الكهربائية شبه المجمعة وقِطع الغيار إلى المملكة العربية السعودية؛ لتجميعها باستخدام نظام "CKD" المدمج بالكامل. وتحتل هيونداي المركز الثاني بوصفها أكبر شركة صناعة سيارات في المملكة العربية السعودية بعد تويوتا؛ إذ تم بيع أكثر من 47.000 سيارة في النصف الأول من عام 2023. وفي نهاية العام الماضي وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة السيارات الكورية لإنشاء منشأة لتجميع السيارات الكهربائية. يُذكر أن نظام CKD" " (Completely Knocked Down) هو نمط إنتاج يستخدم في صناعة السيارات، ويعتبر الأكثر انتشارًا في العالم، ويتضمن إرسال القطع مفككة من قِبل المنتجين إلى الجهة المستوردة، ويتم تجميعها محليًّا في مصنع مخصص لإنتاج السيارات.

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