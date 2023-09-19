لاعب النصر النجم "رونالدو" يحقق حلم الطفل الإيراني الذي بكى من أجل التصوير معه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 10:51 مساءً

حقق لاعب النصر السعودي، النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" حلم الطفل الإيراني الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بعد منعه من رؤية لاعبه المفضل، وإهداؤه "تيشرت" النصر وتوقيع "رونالدو". ويستعد لاعبو النصر لمواجهة برسبوليس الإيراني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا. وظهر الطفل الإيراني وهو يبكي حيث قال في مقطع الفيديو إنه مع كثير من الأطفال والعائلات ذهبوا إلى الفندق لمشاهدة اللاعب ولكن تم منعهم من رؤيته.

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