شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، تفوق محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على نظيره البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودى الحالى، من ناحية المساهمات التهديفية فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت شبكة "ESPN" العالمية، تقريرا عن أبرز أرقام وإحصائيات محمد صلاح ورونالدو فى الدوري الإنجليزي وتساءلت: من يملك الإرث الأعظم في الدوري الإنجليزي الممتاز؟.

وأوضحت الإحصائيات أن المصرى محمد صلاح، سجل ظهوره فى 236 مباراة حتى الآن مع ليفربول وتشيلسى فى الدوري الإنجليزي نجح خلالها فى تسجيل 141 هدفا وصنع 63 هدفا أخرى.

فى المقابل، شارك رونالدو فى 236 مباراة أيضا فى الدوري الإنجليزي خلال مشواره مع مانشستر يونايتد بين عامى 2003-2009، والفترة الثانية 2021-2022.

صلاح يواصل التألق مع ليفربول

ويواصل محمد صلاح إبداعاته في ملاعب الدورى الإنجليزى رفقة ليفربول بعدما أصبح أكثر لاعب أفريقى صناعة للأهداف فى البريميرليج، متفوقًا على رياض محرز نجم ليستر ومانشستر سيتى السابق، ولاعب أهلي جدة الحالي.

ووصل محمد صلاح إلى الأسيست رقم 63 فى البريميرليج بصناعته هدفين في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، مع عدم احتساب الأسيست الثالث، حيث تم احتساب الهدف على لاعب الذئاب بالخطأ في مرماه، وليس لهارفى إليوت الذى سدد الكرة من صناعة الملك المصرى.

