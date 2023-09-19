شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة على المدينة المنورة وأمطار على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما هطلت أمس الاثنين، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع ومركز خميس البحر بمحافظة محايل بمنطقة عسير.