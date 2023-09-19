وزير الخارجية يؤكد التزام السعودية بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 10:14 مساءً

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس الاثنين في اجتماع رفيع المستوى حول التحالف الدولي بشأن المخدرات الاصطناعية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك. وألقى وزير الخارجية كلمة، أكد فيها أن الاتجار بالمخدرات الاصطناعية له آثار سلبية على الأمن والتنمية، وله عواقب وخيمة على المجتمعات، ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات خطيرة؛ تتطلب بذل المزيد من التعاون بين الحكومات لمكافحة آفة المخدرات العالمية. كما أكد التزام السعودية بالإعلان الوزاري الذي أطلقه التحالف الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، الذي يهدف إلى تسريع وتعزيز الاستجابة العالمية الجماعية الفعَّالة. وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة السعودية تعزيز التعاون الدولي والأطر متعددة الأطراف للتصدي للتهديدات التي تشكلها تجارة المخدرات وتوزيعها عبر الحدود. وقال إن السعودية تبذل جهودًا كبيرة لتبادل المعلومات مع أكثر من 30 دولة لمواجهة آفة المخدرات العالمية، وكبح تهديدها المتزايد.. مشيرًا إلى تبادُل المعلومات والرصد المستمر بالتوازي؛ لتحديد ومعالجة العقبات التي تسهم في الانتشار العالمي للاستخدام غير المشروع للمخدرات.

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