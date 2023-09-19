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الدوسري: ليلة مبهجة بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط

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الرياض - محمد الوسيري - احتفى وزير الإعلام، سلمان الدوسري، بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها تعكس اهتمام رؤية 2030.

فكرة عظيمة

وقال الدوسري في منشور عبر منصة إكس، ليلة مُبهجة بتدشين فكرة عظيمة، جسدها مشروع الكراج، كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط تعكس اهتمام رؤية السعودية 2030 بتطوير الشركات الناشئة بمشاركة 50 دولة.

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ابتكار وطموح

وتابع: ليلة ملامحها الابتكار والطموح، تحية لمن يقف خلف هذه الروح المتقدة أخي عبدالله عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وفيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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