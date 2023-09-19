شكرا لقرائتكم السعودية تشارك في اجتماع رباعي بنيويورك بشأن السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، في الاجتماع الرباعي بشأن التطورات في الملف السوداني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 بمدينة نيويورك.

ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، ضم الاجتماع الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة للمملكة المتحدة، كلاً من: وزير الدولة للتنمية وأفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشيل، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها المملكة والشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني.