السعودية | إطلاق “دليل” المدينة المنورة الأول عالمياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة “دليل تجارب المدينة المنورة” الرائد ليكون دليلًا مبتكرًا وشاملًا يحدد ويصمم جميع تجارب المدينة المنورة والعادات اليومية لسكانها وزوارها.

ويضع الدليل الذي تم إطلاقه بحضور أمين منطقة المدينة المنورة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطويرها المهندس فهد بن محمد البليهشي وعدد من المسؤولين بمختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إطاراً فريداً لتحول الحياة الحضرية في المدن.

ويمثّل دليل تجارب المدينة المنورة تغييرًا جذريًا في التخطيط والتنمية الحضرية بتجاوزه استراتيجيات التخطيط الحضري التقليدية، وذلك عن طريق نمذجة العادات والتجارب اليومية للسكان في قوالب تجارب حية وتفاعلية، ما يسهم في تقديم نهج كامل يركز على التفاعل بين المدينة وسكانها وزوارها.

ويدمج الدليل تجارب المدينة بشكل متناغم بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وريادة الأعمال والسكان والزوار عبر تشكيل معالم تصميمية مشتركة تعمل كجسر يجمع بين الأطراف ذات العلاقة لغرض مشترك هو تحسين جودة حياة سكان المدينة المنورة وإثراء تجربة زوارها، والمساهمة في رفع تنافسية المدينة المنورة ضمن المدن الأخرى.

ويعزز الدليل مكانة المدينة المنورة عالميًا في تصميم تجارب المدن والابتكار الحضري بصفتها أول مدينة تطوّر دليلًا شاملًا للتجارب المختلفة التي تغطي كافة الاستخدامات والأماكن بالمدينة، معتمدًا على التفاعل المباشر للسكان والزوار.

ويأتي هذا الدليل متوائمًا مع استراتيجية المدينة الذكية المتمحورة حول الإنسان، والتي قام بتطويرها برنامج المدينة الذكية بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وتدعم الهيئة مشاركة هذا الدليل مع جميع الجهات المختلفة وأفراد المجتمع، وعرضه على جميع المستفيدين من دون قيود.