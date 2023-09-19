السعودية | وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي في الاجتماع الرباعي بشأن التطورات في الملف السوداني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 بمدينة نيويورك.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر البعثة الدائمة للمملكة المتحدة، كلاً من معالي وزير الدولة للتنمية وأفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشيل، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها المملكة والشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني.